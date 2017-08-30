Фонду держмайна не вдалося продати держпакет акцій "Донбасенерго"

Фонду державного майна України (ФДМУ) не вдалося продати державний пакет акцій (25%) однієї з найбільших енергогенеруючих компаній «Донбасенерго» через відсутність заявок від потенційних покупців. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

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За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакета акцій «Донбасенерго» становить 669,192 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: «Одесаобленерго», «Донецькобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

Раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій «Одесаобленерго» і «Сумиобленерго».

16 серпня було продано 25% акцій «ДТЕК Донецькобленерго», а вранці 18 серпня - 25% акцій «Київенерго» і «ДТЕК Західенерго». Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Ріната Ахметова групи «Систем Кепітал Менеджмент».