Нацкомісія з цінних паперів анулювала ліцензію фондової біржі "Універсальна"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензію на ведення професійної діяльності фондової біржі "Універсальна" за заявою самого організатора торгів.

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Відповідне рішення було прийнято під час засідання НКЦПФР 29 серпня.

Згідно з повідомленням, на кінець серпня ліцензію на організацію торгівлі на фондовому ринку є фондова біржа "Перспектива", "Іннекс", ПФТС, "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ) та "Українська біржа".