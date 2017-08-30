Україна продала свою частку в спільному підприємстві з виробництва ядерного палива з РФ і Казахстаном

Фонд державного майна України (ФДМУ) на сьогоднішніх торгах продав державний пакет акцій(33,3%) у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» («СП «УкрТВС») з підвищенням стартової ціни в 52 рази – до 47,8 млн грн. Про це повідомляється під час онлайн-трансляції торгів.

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Початкова ціна пакета акцій становила 921 тис. грн. Під час торгів учасники, зокрема, піднімали ціну на 10, 50, 100 і кроків.

Довідка УНІАН. «СП «УкрТВС» створено в 2001 році в рамках розвитку коопераційних зв'язків між підприємствами ядерно-паливного циклу країн СНД. У травні 2003 року була підписана українсько-казахстансько-російська міжурядова угода про сприяння у розвитку діяльності «УкрТВС». Засновниками СП в рівних частках є: "ТВЕЛ" (Росія), "Національна атомна компанія «Казатомпром» (Казахстан) і Фонд державного майна України. Сферою діяльності підприємства є спільне виробництво конкурентоспроможного ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 АЕС України.