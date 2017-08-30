Кабмін продовжив термін погашення військових облігацій до кінця року

Кабінет міністрів України продовжив термін погашення і виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями "Військові" серії "В" установами державного "Ощадбанку" до 31 грудня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, це рішення дозволить власникам паперів, які не встигли пред'явити їх для погашення у встановлені строки, повернути інвестовані кошти разом з нарахованими купонним доходом.

Мінфін нагадав, що під час погашення казначейських зобов'язань виплачується їх номінальна вартість і дохід по неоплаченим купонам.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові" у квітні 2014 року. Розміщення паперів проводилося в 2014-2015 роки в обсязі 100 мільйонів гривень строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 1000 гривень за ставкою 7% річних. "Ощадбанк" припинив погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними 18 травня 2017 року.