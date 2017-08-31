Fitch знизило рейтинги Венесуели і не виключило дефолту країни

Рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Венесуели в іноземній і національній валюті з «CCC» до «СС», а також не виключило дефолту, повідомляється на сайті агентства, передає RNS.

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Короткостроковий рейтинг дефолту емітента Венесуели в іноземній і національній валюті був підтверджений на рівні «С».

Також був знижений рейтинг основного незабезпеченого боргу до рівня «СС» з «ССС», і був знижений рейтинг країнової стелі з рівня «ССС» до «СС».

«Зниження рейтингу Венесуели відображає думку Fitch про те, що ймовірний дефолт, враховуючи подальше скорочення можливостей фінансування уряду Венесуели після введення урядом США санкцій проти Венесуели 25 серпня 2017 року», — відзначає агентство.

Відзначається, що, незважаючи на готовність уряду обслуговувати борг країни, скорочення міжнародних резервів, зважаючи на санкції, може мати значний вплив на можливість і готовність робити це вчасно.

25 серпня США ввели проти Венесуели санкції у зв'язку зі створенням в країні Конституційної асамблеї, покликаної замінити Національну асамблею. Введені обмеження поширюються на венесуельську державну нафтову компанію PDVSA і уряд країни.