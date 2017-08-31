Держава пустила з молотка свою частку в "ДТЕК Дніпрообленерго" та "ДТЕК Дніпроенерго"

Фонд держмайна на сьогоднішніх торгах продав 25% акцій однієї з найбільших енергопостачальних компаній України "ДТЕК Дніпрообленерго", що входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, з підвищенням стартової ціни в два рази - за 1,005 мільярда гривень. Про це повідомляється під час онлайн-трансляції торгів.

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За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакету акцій "ДТЕК Дніпрообленерго" становила 490,055 мільйона гривень.

Аукціон проходив на майданчику біржі ПФТС, на купівлю цінних паперів претендували два учасника, при цьому ім'я покупця не повідомляється.

Також Фонд держмайна на сьогоднішніх торгах продав 25% акцій енергогенеруючої компанії "ДТЕК Дніпроенерго", понад 72% акцій якої належить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень.

На купівлю цінних паперів претендували два учасника, однак заявка від другого в ході торгів так і не надійшла.

Аукціон проходив на майданчику біржі ПФТС, при цьому ім'я покупця також не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" та "Київенерго".

Раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго". Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу управляє активами Ріната Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

31 серпня також було продано 25% акцій "ДТЕК Дніпроенерго" за стартовою ціною – 728,236 мільйона гривень.

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш 72% акцій "ДТЕК Західенерго", понад 72% акцій "Київенерго", більше 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", понад 72% акцій "ДТЕК Дніпроенерго".

Довідка УНІАН. "ДТЕК Дніпрообленерго" є енергопостачальною компанією в Дніпропетровській області. Власниками "ДТЕК Дніпрообленерго" є кіпрські компанії DTEK Holdings Limited (51,6%), Larva Investments limited (15,9%).