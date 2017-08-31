Став відомий покупець держпакетів акцій "ДТЕК Дніпроенерго" та "ДТЕК Дніпрообленерго"
Покупцем блокуючих пакетів акцій двох енергокомпаній стала компанія Ріната Ахметова Ornex.
Компанія Ornex, що входить до складу групи "Систем Кепітал Менеджмент", яка управляє активами Ріната Ахметова, на сьогоднішньому аукціоні Фонду державного України (ФДМУ) викупила 25% акцій енергогенеруючої компанії "ДТЕК Дніпроенерго" і 25% акцій однієї з найбільших енергопостачальних компаній України "ДТЕК Дніпрообленерго" за 1,7 мільярда гривень, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.
"Компанія Ornex сьогодні придбала акції обох компаній", - повідомили у фонді.
Читайте такожФонду держмайна не вдалося продати держпакет акцій "Донбасенерго"
Так, 25% акцій "ДТЕК Дніпроенерго" були продані компанії Ornex за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень, тоді як 25% акцій "Дніпрообленерго" - з підвищенням стартової ціни в два рази - за 1,005 мільярда гривень.
При цьому холдинг "ДТЕК" є мажоритарним акціонером зазначених компаній.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго". Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу групи "Систем Кепітал Менеджмент", яка управляє активами Ріната Ахметова.
Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш 72% акцій "ДТЕК Західенерго", понад 72% акцій "Київенерго", більше 71% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", понад 72% акцій "ДТЕК Дніпроенерго", власниками "ДТЕК Дніпрообленерго" є кіпрські компанії DTEK Holdings Limited (51,6%), Larva Investments limited (15,9%).
Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".
Раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго".