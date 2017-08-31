Нереалізовані держпакети акцій енергокомпаній знову спробують продати

Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе аукціони з продажу 25% державних пакетів акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" та "Донбасенерго" після переоцінки їх вартості, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

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"Нереалізовані пакети акцій трьох компаній будуть переоцінені для подальшого продажу", - повідомили у Фонді.

Як повідомляв УНІАН, раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго".

При цьому 16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго" за 143,8 мільйона гривень, 18 серпня було продано 25% акцій "Київенерго" за стартовою ціною 759,6 мільйона гривень і 25% акцій "ДТЕК Західенерго" за ціною на 20% вище за стартову - 417,2 мільйона гривень, а 31 серпня 25% акцій "ДТЕК Дніпроенерго" за стартовою ціною за 728,236 мільйона гривень і 25% акцій "Дніпрообленерго" за ціною в 2 рази вище стартової – 1, 005 мільярда гривень.

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу групи "Систем Кепітал Менеджмент", яка управляє активами Ріната Ахметова.

Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".