У Китаї заборонили проводити операції з криптовалютами

Народний банк Китаю заявив, що первинне розміщення токенів криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) є незаконною операцією. Всі проведені ICO повинні бути негайно припинені. Регулятор пообіцяв у майбутньому карати тих, хто буде проводити розміщення, а також погрожує штрафами тим, хто вже провів ICO, повідомляє РБК.

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У банку підкреслили, що токени не є платіжними інструментами, виданими грошово-кредитними організаціями. Вони не мають «правових або грошових властивостей юридичного статусу грошей. У силу цього їх поширення і використання в якості валюти неприпустимо, зазначили в китайському Центральному банку. Банкам країни заборонено надавати послуги для ICO.

Крім того, Народний банк Китаю у співпраці з органами зв'язку працюватиме над закриттям трейдингових платформ, що оперують криптовалютами, і над видаленням їхніх додатків для мобільних пристроїв з відповідних майданчиків. У регуляторі попередили про можливе відкликання ліцензій компаній, пов'язаних з ICO.

Регулятор закликав населення країни «посилити свою обізнаність про ризики, пов'язані з криптовалютами», а також повідомляти владі будь-яку інформацію, що стосується визнаних незаконними операций.

Станом на липень в Китаї функціонувало 43 ICO-платформи, наводить Bloomberg дані китайського Національного комітету експертів за технологіями фінансової безпеки в інтернеті. До 18 липня були завершені 65 ICO, розміщення токенів дозволило компаніям залучити $398 млн.

ICO — операція, схожа на первинне розміщення цінних паперів на біржі (IPO), але у випадку з ICO мова йде не про продаж готового бізнесу, а про продаж контракту, який описує структуру токенів. Влада США в кінці липня посилила вимоги до ICO, прирівнявши його до розміщення цінних паперів. Операції з токенами повинні бути зареєстровані згідно з законом, попередила комісія з цінних паперів і бірж країни.

За даними порталу coindesk, на середину дня курс біткойна станвоив $4406,08, за останні 24 години криптовалюта втратила у вартості 4,87%. Курс іншої популярної кріптовалюти, Ethereum, впав ще більше, на 12,32%, і становив $308,76.