Moody's підвищило рейтинги Києва та Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Moody's слідом за підвищенням суверенного рейтингу України підвищило довгострокові рейтинги емітента міст Київ та Харків.

Читайте такожMoody's дав прогноз щодо зростання економіки України в 2017-2018 роках

Як повідомляється на сайті агентства, рейтинг Києва підвищено до рівня "Caa3" з позитивним прогнозом, Харкова - до "Caa2" з позитивним прогнозом.

"Це рейтингова дія слідує за рішенням Moody's про підвищення рейтингу державних облігацій України до "Caa2" до "Caa3" та зміні прогнозу на "позитивний" зі стабільного 25 серпня 2017 року", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service, що входить в трійку найбільших рейтингових агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видала позитивний прогноз для нашої держави.

Слідом агентство Moody's підвищило рейтинги шести українських банків - "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен Банку Аваль", банку "Південний" та "Промінвестбанку".