Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 1,2 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,214 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 673,8 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 14,4% річних, ще 540,5 млн грн - облігацій терміном на 3 роки з дохідністю 14,5% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 5 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 693,165 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 363,485 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.