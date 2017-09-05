Україна почала підготовку до випуску євробондів - Reuters

Україна доручила банкам організацію першого випуску євробондів в доларах в якості самостійного кредиту з 2013 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

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«Україна найняла для цього BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Банки відмовилися від коментарів», - пише агентство.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк анонсував відновлення присутності України на ринку міжнародних облігацій уже цієї осені з розміщенням євробондів на 1 млрд дол.

Згідно з оновленим меморандумом про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування Extended Fund Facility, наша країна наприкінці 2017 року має намір випустити п'ятирічні єврооблігації на 1 млрд дол. з дохідністю 9%.

За прогнозами МВФ, починаючи з 2018 року Україна буде щорічно залучати за 2 млрд дол. на зовнішніх ринках, а у 2021 році сума залучення становитиме 3 млрд дол.