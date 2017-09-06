Уряд схвалив продаж держмайна через Prozorro

Уряд прийняв постанову про пілотний проект проведення аукціонів з використанням електронної системи Prozorro.Продажі.

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Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

«Зміни до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабміну 803, тепер дозволяють проводити електронні аукціони», - написав він.

Нефедов зазначив, що система Prozorro.Продажі довела свою ефективність.

«Ефективність, прозорість, модуль бізнес-аналітики, доступ до торгів, це великі можливості боротися з змовами і порушеннями», - повідомив Нефьодов.

Заступник міністра також додав, що проведення аукціонів в системі Prozorro.Продажі - це хороша можливість для бізнесу отримати доступ до непрофільних державних активів, і на основі їх створити щось нове.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило новий моніторинговий інструмент – систему ризик-індикаторів, яка дозволяє автоматично визначати потенційні порушення у закупівлях через електронну систему Prozorro до того, як вони відбулися.