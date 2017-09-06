Фонд держмайна отримав нового тимчасового керівника
18:50, 06 вересня 2017Фондовий ринок
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Новим в. о. голови Фонду держмайна України став Віталій Трубаров.
Кабмін змінив виконуючого обов'язки голови ФДМ / фото УНІАН
Кабінет міністрів України призначив в.о. голови Фонду держмайна України Віталія Трубарова, який з квітня обіймав посаду керівника апарату Фонду.
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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр міністр України Павло Розенко.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 6 вересня.
Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 19 квітня призначив виконуючим обов'язки голови відомства Дмитра Парфененка. Парфененко змінив голову Ігоря Білоуса, який обійймав зазначену посаду з 2015 року.
Згідно з Конституцією України, голову Фонду держмайна призначає на посаду і звільняє з посади Верховна Рада.
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