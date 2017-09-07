Рада звільнила нерезидентів від сплати податків з доходів від цінних держпаперів

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає звільнення нерезидентів від сплати податків з доходів від державних цінних паперів.

Читайте такожМінус 15 мільярдів на дороги: НБУ і Мінфін не змогли домовитися про реструктуризацію внутрішнього держборгу

За ухвалення законопроекту 7052 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери» проголосували 236 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, закон дозволить звільнити від сплати податків, отриманих нерезидентами у вигляді відсотків, дисконту за державними цінними паперами, які виплачуються Мінфіном як емітентом.

Як зазначив, представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк, прийняття закону дозволить поліпшити інвестиційну привабливість державних цінних паперів для іноземних інвесторів, стимулювати залучення фінансування держбюджету за рахунок іноземних запозичень.

Як повідомляв УНІАН, у серпні обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 460 млн грн – до 471,1 млн. грн.