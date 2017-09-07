Україна може вийти на ринок зовнішніх запозичень вже у вересні - Гройсман

Ухвалення Верховною Радою закону про звільнення нерезидентів від сплати податків на доходи від державних цінних паперів дасть змогу уряду України вийти на ринок зовнішніх запозичень вже у вересні.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення в парламенті законопроекту 7052 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери», за прийняття якого в цілому згодом проголосували 236 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

«Прошу прийняти цей закон за основу і в цілому, щоб уже у вересні ми змогли зробити перезапозичення і головне - заощадити кошти державного бюджету на обслуговування державного боргу», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що це спільне завдання уряду і парламенту, питання держави. «Це кошти державного бюджету, які працюють на весь реальний сектор економіки, на освіту, на охорону здоров'я», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд України, за інформацією джерел, розпочав підготовку до першого з 2013 року випуску євробондів на суму до 1 млрд дол., доручивши організацію цього випуску банкам BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan.

У липні поточного року міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна має намір до кінця року вийти на ринки зовнішніх запозичень з випуском єврооблігацій до 1 млрд дол. За словами міністра, Україні не потрібні запозичення за будь-яку ціну, і Міністерство фінансів має намір отримати найвигідніші умови залучення коштів.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних запозичень і випустить єврооблігації на суму 1 млрд дол.