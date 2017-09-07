Прокуратура Києва подала в суд на ДТЕК Ахметова - вимагає повернути акції трьох компаній

Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду Києва на енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова про повернення у власність міста пакетів акцій "Київенерго", "Київгазу" і "Київводоканалу" вартістю понад 1 млрд грн, які більше десяти років тому були передані компанії "Київенергохолдинг" з метою створення єдиного комплексу поставок енергоресурсів і води в столиці.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу прокурор Києва Роман Говда.

«Прокуратура Києва подала до Господарського суду Києва позов про повернення територіальній громаді столиці пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу» вартістю понад 1 млрд грн», - сказав Говда.

Він повідомив, що в процесі створення «Київенергохолдингу» (2004-2006 рр.) йому у власність було віддано 61% акцій «Київгазу», 67% акцій «Київводоканалу» і 12,7% акцій «Київенерго», які належить територіальній громаді».

При цьому, як було встановлено прокуратурою під час розслідування, вартість комунальних пакетів акцій було занижено більш ніж учетверо, оскільки, згідно з висновками експертиз, така вартість становила 1,1 млрд грн.

Крім того, в 2007 році без погодження наглядової ради і загальних зборів акціонерів 12,7% акцій «Київенерго» було передано іншій приватній структурі, а в подальшому за рядом угод відчужено на користь ДТЕК.

Говда повідомив, що відповідачами в цьому позові виступають компанія «Київенергохолдинг», кіпрські компанії, які є співзасновниками компанії, а також енергохолдинг ДТЕК, оскільки він є добросовісним набувачем акцій. Він також зазначив, що прокуратура проситиме заарештувати акції компанії як забезпечувальний захід.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року суд дозволив Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку провести перевірку документації «Київенерго» для визначення законності виведення 12,73% акцій компанії з комунальної власності територіальної громади Києва.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.

«Київгаз» займається транспортуванням газу по розподільчих трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Києві.

Станом на другий квартал 2017 року 28,46% акцій «Київгазу» належать територіальній громаді міста. «Київенергохолдингу» належить 60% акцій компанії.

«Київводоканал» - акціонерна компанія, яка здійснює водопостачання і водовідведення в місті Києві. Основним акціонером компанії станом на II квартал 2017 року є компанія «Київенергохолдинг», яка володіє 67% акцій. 25,5% акцій компанії належать територіальній громаді міста.