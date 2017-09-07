Україна випустить облігації зовнішньої держпозики в доларах США

Міністерство фінансів України проведе зустрічі з інвесторами у Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні, після чого наша країна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики в доларах США. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, за даними якого зустрічі відбудуться у Лондоні 11-12 вересня, Нью-Йорку – 13 вересня та Бостоні – 14 вересня.

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«З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А/Положенням S, деномінованих в доларах США», - йдеться в повідомленні.

Мінфін також зазначив, що разом із запропонованим випуском міністерство оголосило про пропозицію викупу існуючих облігацій зовнішньої державної позики України з погашенням у 2019 та 2020 роках.

Також повідомляється, що для організації зустрічей з інвесторами, що інвестують в цінні папери з фіксованою дохідністю, Мінфін залучив банки BNP Paribas, J.P. Morgan та Goldman Sachs, а фінансовим радником міністерства виступає Rothschild.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ухвалення Верховною Радою закону про звільнення нерезидентів від сплати податків на доходи від державних цінних паперів дасть змогу уряду України вийти на ринок зовнішніх запозичень вже у вересні.

У липні поточного року міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна має намір до кінця року вийти на ринки зовнішніх запозичень з випуском єврооблігацій до 1 млрд дол. За словами міністра, Україні не потрібні запозичення за будь-яку ціну, і Міністерство фінансів має намір отримати найвигідніші умови залучення коштів.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних запозичень і випустить єврооблігації на суму 1 млрд дол.​