Данилюк пояснив важливість повернення України на міжнародні ринки капіталу

Повернення України на міжнародні ринки капіталу з розміщенням єврооблігацій важливий для ефективного управління державним боргом, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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"Вихід на ринки важливий для ефективного управління державним боргом. Будь-яка здорова конкурентоспроможна економіка повинна мати доступ до міжнародних ринків капіталу", - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи повідомлення Мінфіну про плани випуску єврооблігацій у доларах США.

"Перший раз Україна планує транзакцію такого рівня складності. Команда Мінфіну довго готувалася, і наступного тижня ми вже починаємо спілкуватися з інвесторами на roadshows в США і Великобританії", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 вересня, пізно ввечері Міністерство фінансів повідомило про майбутні зустрічі з інвесторами 11-12 вересня Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку та 14 вересня в Бостоні, після чого наша країна з урахуванням ринкових умов випустить облігації зовнішньої позики в доларах США.

Разом з запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої державної позики з погашенням в 2019 і 2020 роках.

Згідно програми з Міжнародним валютним фондом, Україна в кінці 2017 року повинна повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 мільярд доларів.