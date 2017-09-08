Історична подія для компанії: "Укрзалізниця" випустила власні акції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення про реєстрацію випуску акцій публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на виконуючого обов'язки голови правління відомства Євгена Кравцова.

«Це історична подія для нашої компанії. Сьогодні забираємо сертифікат про випуск акцій "Укрзалізниці". Починається новий етап реформ компанії», - цитує прес-служба Кравцова.

У повідомленні наголошується, що за законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" 100% акцій "Укрзалізниці" закріплені у державній власності.

«Моє завдання - зробити «Укрзалізницю» партнером української промисловості на рівних партнерських умовах. З наступного року ми повинні перейти на нову систему тарифоутворення, яка буде прогнозованою для бізнесу і прив'язаною до об'єктивних індексів», - додав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2015 року уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" ("Укрзалізниця"), створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Компанія почала госпдіяльність як акціонерне товариство 1 грудня 2015 року.

У лютому заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що корпоратизація "Укрзалізниці" знаходиться під загрозою, оскільки досі не випущені акції і не проведено аудит підприємства.

У травні прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив невдоволення темпом корпоратизації держкомпанії «Укрзалізниця» за останній рік.