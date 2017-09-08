Суверенні єврооблігації України різко зросли в ціні

Суверенні єврооблігації України після оголошення Міністерством фінансів умов викупу паперів з погашенням в 2019-2020 роки різко зросли в ціні, а прибутковість 10-річних паперів знизилася до рекордно низьких 7,13%.

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Про це йдеться в коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, переданому УНІАН.

За її словами, позитивна реакція і сприятлива ситуація на зовнішніх ринках дозволить Міністерству фінансів здешевити вартість нових запозичень. «Нові єврооблігації з терміном погашення від 10 до 15 років можуть бути розміщені з купоном 7,3-7,5%, що нижче процентної ставки паперів, які перебувають в обігу, в розмірі 7,75%. За нашими оцінками, загальний обсяг випуску може становити 2,5 млрд дол., а чистий обсяг - після вирахування витрат на викуп - близько 1,0 млрд дол.», - зазначає Бєлан.

На думку експерта, для уряду більш важливим завданням є зниження навантаження в 2019 році, коли виборчий цикл досягне піку і можливості залучення фінансування істотно знизяться. «Не виключено, що квазі-суверенні емітенти, в першу чергу держбанки, послідують прикладу суверена і запропонують подовжити термін погашення єврооблігацій, які також частково погашаються в 2019 році. В такому разі, обсяг виплат зовнішнього боргу в 2019 році може скоротитися до більш помірних 5,1-6,0 млрд дол.», - зазначає Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 вересня, Міністерство фінансів повідомило про майбутні зустрічі з інвесторами 11-12 вересня Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні, після чого наша країна з урахуванням ринкових умов випустить облігації зовнішньої держпозики у доларах США.

Разом із запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої державної позики з погашенням в 2019 і 2020 роках.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна в кінці 2017 року повинна повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 млрд дол.