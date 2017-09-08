Мінекономрозвитку розробило законопроект про концесії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі презентувало новий законопроект "Про концесії", розроблений міністерством разом з Європейським банком реконструкції та розвитку і міжнародними консультантами.

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Згідно презентації законопроекту, термін концесії може складати від 3 до 50 років. Ініціаторами концесії можуть виступати органи державної влади, які здійснюють управління об'єктами держвласності, органи місцевого самоврядування або юридичні особи приватного права (резиденти та/або нерезиденти).

Виконавець концесії (концесіонер) вибирається на концесійному конкурсі, який проходить у чотири етапи: попередній відбір претендентів; подання конкурсних пропозицій учасниками; оцінка конкурсних пропозицій та вибір переможця; переговори з переможцем.

Контроль за здійсненням концесії можуть виконувати концесієдавець, Мінекономрозвитку, інші держоргани та органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, Україні для модернізації застарілої інфраструктури необхідно понад 35 мільярдів доларів, і одним з дієвих механізмів розвитку інфраструктури є державно-приватне партнерство.

Довідка УНІАН. Концесія - це форма державно-приватного партнерства, яка полягає в наданні права на створення (будівництво, реконструкцію, модернізацію)е та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об'єктом (об'єктами) концесії і надання суспільно важливих послуг. Концесія може застосовуватися до великих інфраструктурних об'єктів (мости, дороги, аеропорти) і передбачає передачу концесіонеру більшої частини операційного ризику. Концесія - найбільш поширений механізм співпраці держави і бізнесу і може бути альтернативою приватизації для об'єктів, за якими неможливо передачі права власності на майно (наприклад стратегічні підприємства або об'єкти критичної інфраструктури).