Україна готує випуск єврооблігацій: Данилюк з командою відправилися до інвесторів

Українська делегація відбула на зустрічі з інвесторами для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Вирушаю в roadshow (роуд-шоу - серія зустрічей з потенційними інвесторами і аналітиками при випуску цінних паперів) для зустрічей з інвесторами. Зі мною сильна професійна команда», - написав міністр.

За інформацією Данилюка, також у складі делегації його заступник Юрій Буца, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Міністерство фінансів повідомило про наступні зустрічі з інвесторами: 11-12 вересня в Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні, після чого наша країна з урахуванням ринкових умов випустить облігації зовнішньої держпозики в доларах США.

Разом із запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої держпозики з погашенням в 2019 і 2020 роках.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна нприкінці 2017 року має повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 млрд дол.

За оцінками експертів, Мінфін випустить нові єврооблігації з термінами погашення від 10 до 15 років з купоном 7,3-7,5% загальним обсягом до 2,5 млрд дол., при цьому чистий обсяг після вирахування витрат на викуп колишніх облігацій становитиме близько 1 млрд дол.