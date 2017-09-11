В Україні нерезидентів звільнили від податків на доходи за держоблігаціями

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери», прийнятий Верховною Радою 7 вересня.

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Як повідомила прес-служба голови держави, з метою підвищення інвестиційної привабливості державних цінних паперів та облігацій місцевих позик закон уточнює перелік операцій з державними цінними паперами, доходи від яких, отримані нерезидентами, не підлягають оподаткуванню.

Зокрема, це стосується доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Повідомляється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація відбула на зустрічі з інвесторами для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США. Зустрічі заплановані 11-12 вересня в Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні.

Разом із запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої державної позики з погашенням в 2019 і 2020 роках.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна в кінці 2017 року повинна повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 млрд дол.

За оцінками експертів, Мінфін випустить нові єврооблігації з терміном погашення від 10 до 15 років з купоном 7,3-7,5% загальним об'ємом до 2,5 млрд дол., при цьому чистий обсяг після вирахування витрат на викуп колишніх облігацій становитиме близько 1 млрд дол.