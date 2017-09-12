Керівник Фонду держмайна Трубаров обіцяє проривну приватизацію і очікує на новий закон

Фонд Державного майна України очікує на передачу 893 підприємства, визначених Міністерством економічного розвитку і торгівлі, для початку процедури приватизації, балансова вартість активів яких понад 189 млрд гривень. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров після засідання Національної ради реформ при президентові.

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За словами керівника Фонду державного майна, 2018 рік має стати проривним в питанні приватизації.

Віталій Трубаров також зазначив, що до кінця року Фонд державного майна України готовий завершити приватизацію Одеського припортового заводу, оціночна вартість якого буде за місяць. «Ми фактично виходимо на фінішну пряму, і невдовзі в ОПЗ може бути новий власник, а це мільярди гривень до бюджету»,- сказав Трубаров.

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«В Україні фактично було три великі приватизації: перша Криворіжсталь, друга Укртелеком і обленерго, і 2017 рік 3,2 млрд гривень за продаж енергетичних компаній. Все інше несуттєві продажі»,- наголосив Віталій Трубаров.

За словами Трубарова, серед головних чинників, які впливають на приватизацію це безпосередня передача міністерствами державних підприємств Фонду держмайна на продаж.

«На даний час, відповідно 271 постанови уряду є 389 підприємств, з яких лише 153 у віданні Фонду. Інші 105 заборонені до приватизації, 131 у відомстві міністерств, тобто не передані до Фонду, 64 об’єкти неліквіди, а інші із боргами під сто відсотків стартової вартості. Якщо зараз активно не розпочати процес передачі підприємств Фонду і їх швидкий продаж, то це призведе до збільшення неліквідних об’єктів за рахунок банкрутства нині існуючих підприємств»,- зауважив Трубаров.

Очільник ФДМУ також наголосив на значному спрощенні процедури приватизації, яка передбачена в з законі про приватизацію, який чекає на розгляд в парламенті.

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«Замість незрозумілої для інвесторів «А, Б, В, Г, Дейки», яка на сьогодні визначає класифікацію об’єктів приватизації, передбачається нова спрощена класифікація – об’єкти великої приватизації та об’єкти малої приватизації»,- зазначив Віталій Трубаров.

Керівник Фонду держмайна наголошує, якщо зараз існує 7 законів, які регулюють приватизацію, то залишиться лише один. Замість нинішніх 5 способів продажу залишаються 2 – аукціони та, в окремих, визначених законом випадках, – викупи.

Віталій Трубаров також повідомив, що новий закон прямо забороняє участь в приватизації компаніям пов’язаним з державою-агресором.