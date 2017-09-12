Продаж держактивів спростять: Нацрада реформ підтримала законопроект про приватизацію

Національна рада реформ при президенті України підтримала урядовий законопроект про приватизацію, покликаний привести процедуру продажу державних активів до сучасних стандартів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Новий законопроект було розроблено Мінекономрозвитку спільно з Фондом державного майна і вже подано до Верховної Ради України (№7066 від 4 вересня 2017 року). Учасники Національної ради реформ висловили підтримку цього законопроекту й погодилися з необхідністю приватизації», - йдеться в повідомленні.

За словами першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який презентував законопроект на Нацраді реформ, відсутність регулювання належної якості гальмує процес приватизації.

«Ні для кого не секрет, що приватизація йде не тими темпами, які ми собі уявляли. Починаючи з 2015 року ми приватизували 48 підприємств на загальну суму 3,6 млрд грн, при тому що план надходжень від приватизації на рік - 17 млрд грн», - сказав Кубів.

За словами міністра, ухвалення законопроекту парламентом дозволить скоротити список заборонених до приватизації держкомпаній до 378 із 1231 й почати процедуру реалізації юридично і фінансово складних українських держактивів.

«Подивимося правді в очі - у нас мало «легких» об'єктів для продажу, тому Фонд держмайна повинен діяти більш витончено й професійно. Він повинен підходити до процесу залучення приватного інвестора, як інвестиційні банки підходять до продажу активів», - підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) - великі й малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації продаватимуться виключно за участю авторитетних радників, а малі - через електронний майданчик Prozorro. При цьому процедура приватизації може бути оскаржена лише в рамках англійського права.

Уряд відклав масштабну приватизацію, яка в рамках меморандуму з МВФ була запланована на другу половину літа - осінь цього року, до ухвалення парламентом нового приватизаційного законодавства.