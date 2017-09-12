Порошенко розповів, навіщо потрібна приватизація

Проведення приватизації дасть змогу залучити в Україну іноземні інвестиції і ефективних власників, що прискорить економічне зростання і скоротить корупцію в державному секторі.

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Про це повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Twitter з посиланням на його слова в ході засідання Національної ради реформ.

«Приватизація важлива не тільки грошима, а й пошуком ефективного власника, який забезпечить зростання економіки. Зростання прямих іноземних інвестицій потрібне нам як повітря. Час, коли ми виживали тільки за рахунок залучення кредитів, - завершився. Приватизація також є важливим елементом антикорупційної стратегії України», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом Україна мала вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд планував ініціювати приватизацію «Турбоатому», «Центренерго» та «Укрспирту» до кінця вересня 2017 року.

Уряд України, проте, відклав масштабну приватизацію до ухвалення Верховною Радою нового закону про приватизацію, розгляд якого може пройти у вересні. За словами заступника глави Фонду держмайна Юрія Нікітіна, приватизація Одеського припортового заводу в кращому разі можлива наприкінці 2017 року, а продаж контрольного пакета акцій «Центренерго» - в середині 2018 року.