Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 900 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 922,182 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, зокрема 911,7 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,53% річних, ще 10,5 млн грн - облігацій терміном 1 рік з дохідністю 14,35% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 12 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 694,771 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 363,485 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.