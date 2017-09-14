Фонд держмайна запускає проект малої приватизації через Prozorro

Фонд державного майна України (ФДМУ) запускає пілотний проект приватизацію невеликих державних підприємств через електронний майданчик Prozorro, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Міністерство юстиції зареєструвало наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об'єктів малої приватизації із застосуванням електронної торговельної системи "Prozorro.Продажу". Мова йде, зокрема, про реалізацію нежитлових, складських та інших приміщень, що знаходяться на балансі невеликих державних підприємств, а також майнових комплексів і т. д.", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що аукціони з продажу об'єктів в рамках пілотного проекту будуть проводитися за правилами електронної системи "Prozorro.Продажі". При цьому загальна процедура продажу Фонду державного майна залишиться без змін.

У прес-службі нагадали, що згідно з чинним "Законом про приватизацію" до об'єктів малої приватизації належить майно державних підприємств, які можуть бути виділені в самостійні суб'єкти господарювання та на яких середня чисельність працюючих не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу не перевищує 70 мільйонів гривень на рік.

Крім того, до цієї категорії належить майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких воно розташоване. А також об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти та об'єкти соціально-культурного призначення, крім тих, які не підлягають приватизації.

В перелік об'єктів, які планується виставити на продаж, увійшли майнові комплекси пансіонатів і баз відпочинку, вживані автомобілі, баштові крани, нежитлові будівлі, складські приміщення і т. д.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Фонд держмайна Мінекономрозвитку і визначили перші 90 об'єктів малої приватизації для продажу через Prozorro.

Кабінет міністрів на початку травня цього року затвердив пілотний проект малої приватизації через електронний майданчик Prozorro.