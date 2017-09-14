Фонд гарантування за весь час продав активів банків на 6 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за всю історію свого існування продав активи ліквідованих банків на 6 мільярдів гривень, повідомила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут в ході круглого столу в Києві.

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"За всю історію Фондом реалізовано активів на 6 мільярдів. Це мало. У нас попереду багато роботи", - сказала Рекрут.

За її словами, на даний час в управлінні Фонду 93 банки, активи яких за балансовою вартістю становлять 500 мільярдів гривень, в той час як оціночна вартість – загалом 100 мільярдів гривень.

Представник Фонду нагадала, що для продажу активів банків-банкрутів довелося відбудувати процеси та інфраструктуру буквально з нуля.

"На сьогодні ми повністю готові інфраструктурно, у нас є розуміння політики продажів, і ми готові активно брати участь у стимулюванні та організації ринку проблемних боргів в Україні", - додала Рекрут.

Вона підкреслила, що Фонд на сьогодні на 93% закредитований Міністерством фінансів і Національним банком, і ці борги потрібно повертати.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-липні отримав від управління активами ліквідованих банків 4,963 мільйона гривень.

У 2014-2016 роки Національний банк і Міністерство фінансів надавали Фонду кредити для забезпечення виплат вкладникам, залишок заборгованості за якими на початок серпня перевищував 68 мільярдів гривень.

Обсяг ресурсів Фонду гарантування вкладів на 1 вересня 2017 року склав 14,184 мільярда гривень.