У Нацбанку розповіли про прогрес у переговорах щодо реструктуризації внутрішнього держборгу

Національний банк України очікує на результативне завершення переговорів із Міністерством фінансів про репрофайлінг облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у своєму портфелі найближчим часом, повідомив журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

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«Ми не припиняли переговори. Міністерство фінансів відповідно до бюджетної резолюції має право провести репрофайлінг цього року. На сьогодні переговори в достатньо зрілій стадії, і я думаю, що найближчим часом ми повідомимо про результати», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 24 травня схвалив умови репрофайлінгу ОВДП (заміни облігацій на інші з більш тривалим терміном погашення) у портфелі НБУ на 229 млрд грн, щоб знизити навантаження на держбюджет.

Згодом, у серпні, Кабмін скасував свою постанову, оскільки згоди між Міністерством фінансів і Національним банком не було досягнуто у встановлений термін, і переговори продовжилися.

У власності НБУ перебувають ОВДП на суму понад 363 млрд грн, або 52% їх загального обсягу в обігу.