Президент анонсував розміщення українських єврооблігацій на наступному тижні
Порошенко висловив впевненість в успішному розміщенні українських єврооблігацій.
Президент України Петро Порошенко очікує успішного завершення розміщення Україною єврооблігацій на наступному тижні. Про це глава держави заявив під час виступу на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.
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"Наступного тижня завершуємо розміщення. Думаю, все буде добре", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Міністерство фінансів повідомило про майбутні зустрічі з інвесторами: 11-12 вересня Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні, після чого наша країна з урахуванням ринкових умов випустить облігації зовнішньої позики в доларах США.
Разом з запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої державної позики з погашенням в 2019 та 2020 роках.
Згідно програми з Міжнародним валютним фондом, Україна наприкінці 2017 року має повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 мільярд доларів.