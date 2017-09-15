Президент анонсував розміщення українських єврооблігацій на наступному тижні

Президент України Петро Порошенко очікує успішного завершення розміщення Україною єврооблігацій на наступному тижні. Про це глава держави заявив під час виступу на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.

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"Наступного тижня завершуємо розміщення. Думаю, все буде добре", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Міністерство фінансів повідомило про майбутні зустрічі з інвесторами: 11-12 вересня Лондоні, 13 вересня в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні, після чого наша країна з урахуванням ринкових умов випустить облігації зовнішньої позики в доларах США.

Разом з запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої державної позики з погашенням в 2019 та 2020 роках.

Згідно програми з Міжнародним валютним фондом, Україна наприкінці 2017 року має повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень з випуском єврооблігацій на 1 мільярд доларів.