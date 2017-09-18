Месенджер Slack оцінили в $5,1 мільярда

Новий сервіс для корпоративної переписки Slack в ході останнього раунду фінансування оцінили в 5,1 мільярда доларів. У цьому раунді месенджер залучив 250 мільйонів доларів, повідомляє Прайм.

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"Минулий раунд фінансування пройшов у квітні поточного 2017 року, тоді Slack оцінювався в 3,8 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Видання відзначає, що більша частина отриманих інвестицій за останній раунд припала від фонду Vision Fund японської групи SoftBank. Виконавчий директор Slack Стюарт Баттерфілд прокоментував це тим, що саме японський фонд планував вкласти велику суму і, ймовірно, залишиться інвестором сервісу для бізнес-листування в майбутньому.

"Дивний світ. Якщо б це було 10 років тому, ми б вийшли на IPO", - додав Баттерфілд і пояснив, що в майбутньому сервіс Slack і націлений на IPO. У часовому проміжку це відбудеться не раніше, ніж наступного 2018 року.

За даними газети, зараз по всьому світу щодня сервісом Slack користуються близько 5 мільйонів користувачів. З них 1,5 мільйона осіб оформлена платна підписка.