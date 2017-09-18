Україна викупить євробонди на $1,6 мільярда

Міністерство фінансів України викупить у інвесторів єврооблігації з погашенням у 2019 році на 1,161 млрд дол. і з погашенням у 2020 році - на 415,2 млн дол. за номіналом, повідомляється на сайті Ірландської фондової біржі.

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«Загальна сума остаточного викупу дорівнює 1,576 млрд дол. США... Дата розрахунку за пропозицією очікується 25 вересня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наведеними даними, Мінфін викупить єврооблігації з погашенням у 2019 році за 106% номіналу, з погашенням у 2020 році - за 106,75% номіналу.

Крім того, інвестори отримають накопичені відсотки за ставкою в 7,75% річних, або 5,17 дол. на кожну 1 тис. номіналу.

Також повідомляється, що після викупу в обігу залишаться папери на 661,3 млн дол. із погашенням у 2019 році й на 1,365 млрд дол. - із погашенням у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація з 11 до 14 вересня проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США.

Разом із запропонованим випуском Мінфін оголосив про викуп існуючих облігацій зовнішньої держпозики з погашенням у 2019 і 2020 роках.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна наприкінці 2017 року повинна повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень.

За оцінками експертів, Мінфін випустить нові єврооблігації з термінами погашення від 10 до 15 років із купоном 7,3-7,5% загальним обсягом до 2,5 млрд дол., при цьому чистий обсяг після вирахування витрат на викуп колишніх облігацій становитиме близько 1 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за січень-липень 2017 року зріс на 7,2% у доларовому еквіваленті - до 76,06 млрд дол., на 2,1% у гривневому еквіваленті - до 1,971 трлн грн.

За попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол., у тому числі 10,935 млрд дол. у 2018, 11,555 млрд дол. у 2019, 13,705 млрд дол. у 2020, 14,080 млрд дол. в 2021 й 13,921 млрд дол. у 2022 році.