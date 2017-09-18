Фонд держмайна розробив та передав у Кабмін новий закон про оренду

Фонд державного майна України розробив та передав до профільних міністерств проект закону «Про оренду державного та комунального майна», за яким оренда здійснюватиметься виключно через електронні аукціони, скасовується необхідність отримувати додаткові дозволи в різних органах управління, а сам процес оренди зменшиться до 45 днів із нинішніх 145. Про це повідомив керівник Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

За його словами, мета нового закону - зробити процедуру оренди державного та комунального майна максимально прозорою, ефективною та простою для інвестора.

«Фонд пропонує здавати в оренду майно виключно на електронних аукціонах. Чи через систему ProZorrо, чи через будь-яку іншу, але у форматі без Конкурсних комісій. Процес має бути публічним, конкурентним, а ціна максимальною»,- наголосив Віталій Трубаров.

Зокрема, керівник Фонду держмайна зазначає, що за новим законом, орендар самостійно визначатиме суб’єкта оціночної діяльності, інформація про об’єкт оренди буде розміщена на офіційному сайті і не потребуватиме жодних запитів, а кожні три роки відбуватиметься актуалізація вартості.

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«Процес матиме такий вигляд: формування переліку об’єктів з подальшим оприлюдненням, оцінка об’єкту потенційним орендарем, рецензування звіту про оцінку, оголошення і прийом заявок, перевірка учасників та аукціон»,- розповів Віталій Трубаров.

Керівник Фонду держмайна зазначає, що такий порядок передачі об’єктів державної і комунальної власності в оренду буде, як для єдиних майнових комплексів так і для окремих об’єктів нерухомого та рухомого майна.

«Відмінність полягатиме лише в тому, що перелік ЄМК затверджуватиме Уряд і окремо розроблятимуться інвестзобов’язання і умови оренди»,- сказав Віталій Трубаров.

Віталій Трубаров також повідомив, що на даний час діє понад 19 тисяч чинних договорів оренди, прибуток від яких станом на серпень становив майже 673 мільйони гривень. «До кінця року ця цифра буде більше 1 мільярда»,- резюмував керівник Фонду держмайна.