Україна розмістить 15-річні євробонди на $3 мільярди - джерела

Україна планує розмістити єврооблігації терміном обігу 15 років на 3 млрд дол. США за ставкою 7,375% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

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За словами співрозмовника агентства, погашення паперів заплановано 25 вересня 2032 року.

Другий учасник фінансового ринку також підтвердив цю інформацію, додавши, що організаторами випуску виступають банки BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan.

Сьогодні, 18 вересня, Міністерство фінансів повідомило про викуп у інвесторів єврооблігацій України з погашенням у 2019 році на 1,161 млрд дол. і з погашенням у 2020 році на 415,2 млн дол. за номіналом.

Раніше українська делегація з 11 по 14 вересня проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна в кінці 2017 року повинна повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень.

Експерти прогнозували, що Мінфін випустить нові єврооблігації з термінами погашення від 10 до 15 років із купоном 7,3-7,5% загальним обсягом близько 2,5 млрд дол., щоб чистий обсяг залучених коштів за вирахуванням витрат на викуп колишніх облігацій становив близько 1 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за січень-липень 2017 року зріс на 7,2% у доларовому еквіваленті - до 76,06 млрд дол., на 2,1% у гривневому еквіваленті - до 1,971 трлн грн.

За попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол., у тому числі 10,935 млрд дол. у 2018, 11,555 млрд дол. у 2019, 13,705 млрд дол. у 2020, 14,080 млрд дол. у 2021 й 13,921 млрд дол. у 2022 році.