Фонд держмайна очікує отримати мільярд від оренди держвласності
08:58, 19 вересня 2017Фондовий ринок
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Нині діє більш як 19 тис. договорів оренди, прибуток від яких станом на серпень 2017 року становив майже 673 млн грн.
Ілюстрація REUTERS
Фонд державного майна України очікує, що надходження від оренди держвласності за підсумками 2017 року становитимуть понад 1 млрд грн, повідомила прес-служба Фонду з посиланням на голову відомства Віталія Трубарова.
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Згідно з повідомленням, нині діє більш як 19 тис. договорів оренди, прибуток від яких станом на серпень 2017 року становив майже 673 млн грн.
«До кінця року ця цифра перевищуватиме 1 млрд грн», - цитує Трубарова прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, надходження до бюджету від оренди держвласності в 2016 році становили 1,02 млрд грн, що на 16% менше, ніж у 2015 році.
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