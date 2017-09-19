Фонд держмайна очікує отримати мільярд від оренди держвласності

Фонд державного майна України очікує, що надходження від оренди держвласності за підсумками 2017 року становитимуть понад 1 млрд грн, повідомила прес-служба Фонду з посиланням на голову відомства Віталія Трубарова.

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Згідно з повідомленням, нині діє більш як 19 тис. договорів оренди, прибуток від яких станом на серпень 2017 року становив майже 673 млн грн.

«До кінця року ця цифра перевищуватиме 1 млрд грн», - цитує Трубарова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, надходження до бюджету від оренди держвласності в 2016 році становили 1,02 млрд грн, що на 16% менше, ніж у 2015 році.