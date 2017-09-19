Найбільший утримувач держборгу США Китай купив держоблігацій країни ще майже на $20 мільярдів

Китай в липні цього року продовжив зміцнювати свої позиції найбільшого власника держоблігацій американського Мінфіну і придбав цих паперів за звітний період ще на 19,5 мільярда доларів, зараз Китай - тримач паперів на 1,166 трильйона доларів, випливає з даних, опублікованих Мінфіном США в понеділок.

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У червні Китай повернув собі статус найбільшого власника держборгу США, обійшовши за цим показником Японію (вперше з жовтня минулого року), передає Прайм.

Найближчий конкурент, Японія, теж активно скуповувала зобов'язання американського Мінфіну. За липень цей показник збільшився на 22,3 мільярда доларів до 1,113 трильйона доларів.

З помітним відставанням у трійці лідерів Ірландія - тримач паперів на 311 мільярдів доларів. Ця країна також збільшувала обсяг активів в держоблігаціях США в липні майже на 8 мільярдів доларів.

Росія займає в цьому списку 14-ту сходинку. Розмір активів в казначейських паперах США практично не збільшився порівняно з червнем, зріс всього на 200 мільйонів доларів - до 103,1 мільярда доларів.

Всього держави придбали в липні цих паперів на 78,7 мільярда доларів, обсяг іноземних запозичень Мінфіну США в даний час досяг 6,25 трильйона доларів.