Україна позичила $3 мільярди: умови розміщення єврооблігацій

Кабінет міністрів затвердив умови розміщення першого з 2014 року ринкового випуску єврооблігацій України, доручивши Міністерству фінансів розмістити облігації зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. із щорічною виплатою відсотків за ставкою 7,375% річних.

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Як сказано в постанові Кабміну №696, опублікованій на сайті уряду, в рамках випуску буде емітовано папери на 1,682 млрд дол. Для обміну та/або викупу облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року за ціною 1,06 тис. дол. за 1 тис. дол . номіналу першої серії облігацій і 1,0675 тис.дол. за 1 тис. дол. номіналу другої серії, а також для виплати нарахованих відсотків за цими паперами.

Процентний дохід за новими облігаціями виплачуватиметься щорічно 25 березня і 25 вересня, починаючи з 25 березня 2018 року.

Погашення облігацій буде проводитися рівними частинами по 25% номіналу 25 березня і 25 вересня 2031 року, 25 березня і 25 вересня 2032 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років.

18 вересня Міністерство фінансів повідомило про викуп у інвесторів єврооблігацій України з погашенням у 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,6 млрд дол.

З 11 по 14 вересня українська делегація проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку і Бостоні для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США.

Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна наприкінці 2017 року має повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень.

За попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми і внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.