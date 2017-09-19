Інвестори знову починають вірити в Україну: Гройсман прокоментував розміщення єврооблігацій

Вихід України на зовнішній ринок запозичень і розміщення єврооблігацій на 3 млрд дол. Дасть змогу зменшити навантаження на держбюджет у піковий період виплат за зовнішніми боргами.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Україна вперше за три роки самостійно вийшла на ринок зовнішніх запозичень і змогла розмістити облігації на 3 млрд дол. на 15 років під 7,375% річних...

Важливо, що частина залучених коштів піде на викуп випущених у попередні роки облігацій з терміном погашення у 2019-2020 роках, що зменшить навантаження на бюджет у період, на який припадає пік виплат за зовнішніми боргами», - написав прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що вдалий вихід нашої країни на ринок єврооблігацій свідчить про відродження віри інвесторів в Україну.

«Насправді, це ознака того, що інвестори знову починають вірити в Україну, вірити в те, що ми рухаємося в правильному напрямку... Дякуємо команді Міністерства фінансів України за вдалу операцію, всієї урядової команди - за результативну роботу. Завдяки злагодженим зусиллям президента, парламенту й уряду довіра до України в міжнародних ділових колах зростає і створює передумови для нашого подальшого стійкого розвитку», - написав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років.

Відповідно до затверджених Кабінетом міністрів умов розміщення єврооблігацій на 3 млрд дол., їх погашення проводитиметься рівними частинами по 25% номіналу, а процентний дохід виплачуватиметься щорічно, починаючи з 25 березня 2018 року, за ставкою 7,375% річних.

За попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.