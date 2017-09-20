Мексиканська фондова біржа призупинила роботу через землетрус

Мексиканська фондова біржа (BMV), друга за розміром в Латинській Америці, призупинила свою роботу через землетрус на півдні країни.

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"Мексиканська фондова біржа призупинила роботу після землетрусу", - пише Прайм з посиланням на Рейтер.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 18.14 по часу UTC. Епіцентр знаходився в 49 кілометрах на північний захід від міста Пуебла-де-Сарагоса і в 8 кілометрах від населеного пункту Тепеохума. Вогнище землетрусу залягало на глибині 60 кілометрів.

Потужний землетрус магнітудою 7,1 в Мексиці забрав життя як мінімум 134 людини в кількох штатах країни.