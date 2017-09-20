Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще майже 650 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 645,653 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, зокрема, 200,888 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,35% річних, ще 444,765 млн грн - облігацій терміном 3 роки з дохідністю 14,5% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 19 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 695,039 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 362,235 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.