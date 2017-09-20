У Мінфіні повідомили, хто викупив українські єврооблігації

Єврооблігації України терміном обігу 15 років на 3 млрд дол. викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і континентальної Європи, повідомили в Міністерстві фінансів.

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«Вразив інтерес до України як емітента. Пікова сума заявок в книжці становила 9,5 млрд доларів від близько 350 інвесторів. Фінальна алокація відбулася серед близько 300 інвесторів, з яких 78% - asset managers (менеджери з управління активами - УНІАН), 15% - хедж фонди (інвестиційні фонди). 46% алокації - інвестори з США, 36% - Великобританія, 16% - континентальна Європа», - написав заступник міністра фінансів України Юрій Буца на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він підкреслив, що це перший 15-річний бонд в історії України, а також перший тендер з викупу і перший випуск такого розміру.

«Для того, щоб все вийшло, прийшлося навіть змінювати Податковий кодекс і дякую народним депутатам за оперативну роботу і підтримку», - додав Буца.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років зі ставкою прибутковості 7,375% річних.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, проте не позбавляє необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.

За інформацією Міністерства фінансів, надходження коштів від розміщення облігацій очікуються 25 вересня, при цьому близько 1,3 млрд дол. з отриманої суми будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету.

Згідно з попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.