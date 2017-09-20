У Верховну Раду передали останню редакцію закону про приватизацію

На засідані Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики депутатам представили доопрацьовану редакцію законопроекту про приватизацію державного майна.

Проект закону розроблений спільно Фондом державного майна і МЕРТом із залученням міжнародних еспертів, і за словами керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова дана редакція документу є найбільш збалансованою, яка враховує, як інтереси інвестора так і держави.

Доопрацьований законопроект про приватизацію державного майна вже зареєстрований в апараті Верховної Ради.

«Цей закон відкриває шлях до прозорої, конкурентної та максимально вигідної для держави приватизації. Ми з великої кількості нормативних документів зробили один, який зрозумілий інвесторам, а головне виключає будь-які корупційні прояви»,- заявив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Віталій Трубаров зазначає, що законопроект відміняє класифікацію об’єктів приватизації за групами та встановлює чіткий поділ на об’єкти великої і малої приватизації. До 250 мільйнів річного обороту це малі, після 250 великі.

«Великі підприємства продаватимуться на аукціонах із залученням радників - це аудиторські компанії зі світовим ім’ям, які готуватимуть для інвесторів фінансову модель підприємства та формуватимуть пропозицію стартової ціни для Фонду держмайна. Об’єкти малої приватизації продаватимуться переважно через електронні аукціони»,- зазначає керівник Фонду держмайна.

Віталій Трубаров наголошує, що новий закон скорочує терміни підготовки підприємства до продажу. Для обєктів великої приватизації з 24 до 12 місяців, для малої приватизації з 12 до 4 місяців. «Інвестор не хоче роками чекати завершення бюрократичних процедур, він хоче заплатити кошти і отримати майно»,- зазначив Трубаров.