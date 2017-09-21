Google купує частину смартфоного бізнесу HTC

IT-корпорація Google підтвердила, що купує мобільний бізнес HTC. За фірму Powered американський гігант має намір заплатити 1,1 мільярда доларів, повідомляє Росбалт з посиланням на блог Google.

Читайте такожGoogle випередив Apple і став найдорожчим брендом у світі

Powered, що нараховує близько 2 тисяч співробітників, займається розробкою Pixel та Pixel C.

Google придбає у HTC неексклюзивні ліцензії на інтелектуальну власність.

Схвалення регулятора угода має пройти наступного року, пише TJournal.

HTC продовжить займатися розробкою смартфонів під власним брендом, проте втратить відділ виробництва і досліджень на мобільному ринку. "Підрозділ VR і шолом HTC Vive залишаться у HTC та компанія продовжить розвивати цей напрямок", - сказано в повідомленні.