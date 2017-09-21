Google купує частину смартфоного бізнесу HTC
Також Google придбає у HTC неексклюзивні ліцензії на інтелектуальну власність.
IT-корпорація Google підтвердила, що купує мобільний бізнес HTC. За фірму Powered американський гігант має намір заплатити 1,1 мільярда доларів, повідомляє Росбалт з посиланням на блог Google.
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Powered, що нараховує близько 2 тисяч співробітників, займається розробкою Pixel та Pixel C.
Google придбає у HTC неексклюзивні ліцензії на інтелектуальну власність.
Схвалення регулятора угода має пройти наступного року, пише TJournal.
HTC продовжить займатися розробкою смартфонів під власним брендом, проте втратить відділ виробництва і досліджень на мобільному ринку. "Підрозділ VR і шолом HTC Vive залишаться у HTC та компанія продовжить розвивати цей напрямок", - сказано в повідомленні.
Google strikes $1.1 bn deal with Taiwan's HTC to expand smartphone business: https://t.co/hpmBsYaFCZpic.twitter.com/3xMVQKbs6i— BBC Asia (@BBCNewsAsia) September 21, 2017