Розміщення Україною євробондів загрожує реформам у країні - ЄБРР

Вдале розміщення Україною євробондів на поточному тижні несе ризики для подальшого продовження реформ в країні, заявив директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж в ході виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.

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"Цього тижня були дуже успішно розміщені євробонди. Це означає, що положення стало вигіднішим, і це означає, що послабиться тиск на реформи. Скоро влада перейде до режиму передвиборної боротьби і настане зимовий період. А в такому випадку зима може затягнутися довше, ніж на три місяці, аж до наступних виборів, а вони за 18 місяців", - сказав він.

При цьому Маліж зазначив, що завдання міжнародних фінансових інститутів і реформаторів всередині країни - не допустити такої ситуації.

"Незалежні члени спостережної ради "Нафтогазу" цього тижня подали у відставку і це - відкат назад, це криза, яку потрібно вирішити. Але зараз не можна здаватися", - сказав представник ЄБРР.

Маліж додав, що за останні три роки в країні було проведено багато перетворень у банківській сфері, енергетиці, сфері боротьби з корупцією, які багато хто вважали неможливими.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 мільярди доларів на 15 років зі ставкою прибутковості 7,375% річних.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, однак не позбавляє від необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.

За інформацією Міністерства фінансів, надходження коштів від розміщення облігацій очікуються 25 вересня, при цьому близько 1,3 мільярда доларів з отриманої суми будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету.

Згідно з попереднім проспекту емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 мільярда доларів.