В Україні немає попиту на проблемні активи банків – Фонд гарантування

В Україні на сьогоднішній день немає попиту на проблемні активи банків і немає ринку NPL (Non-performing loan – непрацюючий кредит), заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут в ході виступу на Українському фінансовому форумі в Одесі.

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"Ми зараз працюємо над тим, щоб ринок був максимально залитий пропозицією. Ми пропонуємо ринку, але для того, щоб торги відбулися, повинен бути попит. На жаль, на сьогодні в Україні ми не бачимо великого попиту на проблемні активи. На сьогодні немає ринку NPL в Україні", - сказала Рекрут.

За її словами, залучення до продажу в якості консультантів американських компаній - дочірніх структур світових лідерів по реалізації проблемних активів - компаній DebtX ("Дебтекс Україна") і FFN – ("Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн") була спробою оживити ринок NPL в Україні.

"Без реформування судової системи, без посилення прав кредиторів, без підвищення прозорості судів та виконавчої служби, створення єдиного формату і правил торгів нічого не станеться", - додала Рекрут.

Вона пояснила, що багато позичальників свідомо не обслуговують кредити в збанкрутілих банках, отримуючи незаконні рішення судів, а купівля проблемного кредиту по суті являє собою "квиток на війну", оскільки покупцеві доводиться відстоювати свої інтереси у тих же судах.

Представник фонду нагадала, що в управлінні Фонду гарантування знаходяться активи банків-банкрутів на 400 мільярдів гривень за балансовою вартістю, які ще треба продати.

"Інфраструктура є – покупця немає. А покупець з'явиться лише тоді, коли він буде бачити чіткі правила гри на ринку. Не думаю, що це питання цієї кризи. Очевидно, що наступного, коли ми будемо працювати організовано і професійно, але це потрібно робити", - резюмувала Рекрут.

Як повідомляв УНІАН, торги по продажу пулів активів ліквідованих банків, що знаходяться в заставі у Національного банку за виданими кредитами рефінансування, з залученням американських консультантів "Дебтекс Україна" і "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", не відбулися.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, по одному з пулів відсутні цінові пропозиції, щодо другого цінові пропозиції не відповідали затвердженими умовами продажу.

Фонд гарантування вкладів в березні спільно з Національним банком розпочав пілотний проект щодо реалізації великих пулів активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в заставі НБУ, із залученням до продажу в якості консультантів американських компаній.