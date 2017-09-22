Агентство Fitch Ratings прокоментувало повернення України на міжнародний ринок облігацій

Повернення України на міжнародний ринок облігацій знижує ризик рефінансування і збільшує резерви, проте офіційні кредитори, особливо Міжнародний валютний фонд, залишаються важливим джерелом зовнішнього фінансування для країни, вважають у міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings.

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«Стійкий доступ до ринку облігацій поліпшить гнучкість зовнішнього фінансування, але поки Україна не відновить репутацію емітента, багатостороння і двостороння підтримка залишиться ключовим джерелом платіжного балансу і бюджетного фінансування», - повідомляється на сайті агентства.

За оцінками Fitch, значного зростання припливу інвестицій у 2017-2018 роки в Україні не очікується, і офіційні транші МВФ стануть основним джерелом чистого зовнішнього фінансування.

«Програма МВФ також підкріплює впевненість і динаміку реформ, які сприяли поверненню на ринок облігацій України і допомогли забезпечити підтримку з боку інших кредиторів з офіційного сектора», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років зі ставкою прибутковості 7,375% річних.

За інформацією Міністерства фінансів, надходження коштів від розміщення облігацій очікуються 25 вересня, при цьому близько 1,3 млрд дол. з отриманої суми будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету.

Згідно з попереднім проспектом емісії єврооблігацій України, у найближчі 5 років нашій країні належить виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.