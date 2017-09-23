Капіталізація Apple за тиждень впала на $43 мільярда

Вартість акцій Apple з 18 вересня впала на 5,2%. Капіталізація, таким чином, скоротилася на $43 млрд. Про це свідчать дані біржі NASDAQ, пише Republic з посиланням на Financial Times.

Наголошується, що це найбільше падіння акцій компанії в ціні з кінця квітня. За 22 вересня вартість акцій впала на 1,6%.

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Акції Apple дешевшають через новини про наявність проблем із мережею у нових Apple Watch. Продажі годинників почалися 22 вересня.

Експерти також очікують низького попиту на iPhone 8, який, за їх оцінками, занадто мало відрізняється від свого попередника – iPhone 7. «Фанати» Apple, у свою чергу, чекатимуть старту продажів iPhone X на початку листопада.

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 вересня компанія Apple представила світу відразу три нових смартфона. Моделі iPhone 8 і 8 Plus стали логічним етапом розвитку лінійки. А флагман iPhone X претендує на звання чергового прориву в майбутнє. Очікування старту продажів новинок постійно підігрівається новими даними про їх можливості.