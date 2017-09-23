Цукерберг має намір продати до 75 мільйонів акцій Facebook

У найближчі 18 місяців засновник Facebook Марк Цукерберг має намір продати від 35 до 75 мільйонів акцій компанії для фінансування благодійних проектів.

Про це Цукерберг написав на своїй сторінці в Facebook. Він заявив, що підтверджує спільні з дружиною Прісциллою плани протягом життя позбутися 99% акцій Facebook.

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«Насправді, ми плануємо прискорити цю роботу і продати більшу частину цього пакету раніше. Я розраховую продати 35-75 млн акцій Facebook у наступні 18 місяців для фінансування наших проектів у галузі освіти, науки і юриспруденції», - написав Цукерберг.

При цьому він підкреслив, що планує зберігати контроль над компанією з правом голосу в раді директорів протягом ще як мінімум 20 років.

Як передає РБК, виходячи з ціни акцій Facebook на біржі станом на 22 вересня ($170,54 за акцію), за весь пакет засновник компанії може виручити від $5,9 до $12,8 млрд.